Ефективний контрнаступ. Скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ за минулу добу

Генштаб оновив дані втрат росіян

За минулу добу Сили оборони України знищили близько 400 окупантів. Від початку війни втрати військ РФ складають близько 52650 рашистів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати противника з 24 лютого до 10 вересня складають:

танків ‒ 2154 (+18) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) одиниці,

артилерійських систем – 1263 (+4) одиниці,

РСЗВ – 311 (+0) одиниць,

засобів ППО ‒ 162 (+0) одиниць,

літаків – 242 (+3) одиниці,

гелікоптерів – 213 (+1) одиниця,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4) одиниць,

крилатих ракет ‒ 216 (+1) одиниць,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 117 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на початку 200-ї доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Крім того, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.