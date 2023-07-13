«Війна артилерії в Україні». Росія продовжує цинічно брехати

Україна на початок контрнаступу мала не менше 2500 гармат, а Росія близько 4500

На кожну знищену одиницю української артилерії припадає чотири російські

У Росії просувають тему з нестачею артилерійських систем в Україні, брак снарядів і взагалі, буцімто, неспроможність Сил оборони впоратися із західною зброєю. Саме тому, мовляв, Росія й виграє «війну артилерії в Україні».

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Відео з подібними переможними звітами «клепають» щодня. Наприклад, 12 липня МО РФ розповіло, як «потужно і точно розрахунки 152-мм гаубиць «Гіацинт-Б» ЗВО знищують бронетехніку та укріплені позиції ЗСУ».

Насправді, на кожну знищену одиницю української артилерійської зброї припадає чотири російські, пише Forbes. Цю пропорцію підтверджують дані проєкту Oryx.

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Наприклад, з 1 червня по 7 липня в боях у Запорізькій області та на півдні Донецької окупанти втратили 32 гаубиці та ракетні пускові установки, а ЗСУ за цей час лише вісім.

Відповідно до підрахунків Oryx, за той же період окупанти втратили 25 одиниць буксованої артилерії та 28 установок РСЗВ, а Україна – шість та дві відповідно.

Загалом, на початок повномасштабної війни Росія мала близько 5 тисяч гаубиць та ракетних пускових установок – утричі більше, ніж Україна. За час війни загарбники втратили 600 гармат, а ЗСУ – 200.

На думку Forbes, перевага ЗСУ в тому, що вони використовують системи західного виробництва, які є більш надійними, точними і далекобійними, ніж радянські зразки, якими воює російська армія. Саме тому з артилерійськими системами в неї зараз майже така ж проблема, як і з бронетанковими резервами.

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Але все одно, як констатує видання, Україна на початок контрнаступу мала не менше 2500 гармат, а Росія близько 4500. Дисбаланс очевидний. Тож подальше постачання цієї та іншої зброї ЗСУ з боку країн-партнерів вкрай необхідне.