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Екскомандир «Айдару» назвав дві головні проблеми на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Екскомандир «Айдару» назвав дві головні проблеми на фронті
ЗСУ відчувають снарядний голод і потребують поповнення
фото: Генштаб ЗСУ

Українським бійцям доводиться обирати, на яку ціль витрачати дорогоцінні снаряди

На Авдіївському напрямку ворог має двадцятикратну перевагу в живій силі. Водночас Сили оборони України відчувають снарядний голод і потребують поповнення. Про це розповів політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Є дві дуже серйозні проблеми й одна з них повністю в наших з вами руках, друга, на жаль, зовсім ні. Проблема, що в наших руках – це брак особового складу, він дедалі більше дається взнаки, а тим часом з мобілізацією ми все затягуємо», – заявив Дикий.

За його словами, інша проблема – це снарядний голод, який наразі вже дуже гострий. Тому українським бійцям доводиться ухвалювати важкі рішення, вибираючи, на яку ціль витрачати дорогоцінні снаряди.

Як зауважив Євген Дикий, такий снарядний голод повністю на совісті Дональда Трампа і «трампістів» у Конгресі, які гальмують надання військової допомоги.

«Якщо, наприклад, за якийсь найближчий час, не дай Боже, нам таки доведеться залишити Авдіївку, то це буде «привіт» насамперед Трампу. Але є те, що є. Навіть в цих умовах в тій самій Авдіївці співвідношення втрат наразі один до 12, тобто за кожного нашого захисника чи захисницю лягає 12 орків. Проте співвідношення сил там один до 20, тобто вони тиснуть цими м'ясними штурмами з двадцятикратною перевагою», – розповів екскомандир «Айдару».

Він додав, що таке співвідношення окупанти здатні зробити тільки на одній ділянці фронту, а на всіх інших все ж таки воно переважає на користь українців.

Нагадаємо, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Раніше ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України. 

Триває 704-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: окупанти Айдар Євген Дикий ворог Авдіївка

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