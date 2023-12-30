Уночі окупанти знову запустили «Шахеди»: скільки ворожих цілей знищено

У ряді областей Україну було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА

У ніч на суботу, 30 грудня, окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 грудня.

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Ворог застосував десять БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною п’ять ударних дронів знищено.

Загалом за добу окупанти завдали 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Олександропіль, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області; Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Наразі відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.