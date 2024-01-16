Окупаційні війська незначно просунулися на двох ділянках – ISW (мапа)

Позиційні бої тривають по всій лінії фронту

Російські окупаційні війська здійснили просування на захід від Донецька та поблизу Кринок на Херсонщині в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії зіткнення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, за даними аналітиків, станом на 15 січня російські сили незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Георгіївки (на захід від Донецька), а російські блогери стверджували, що російські сили просунулися на околиці Георгіївки. Позиційні бої тривали на захід і північний захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Побєди, на південний захід від Донецька біля Новомихайлівки.

Також ISW повідомляє, що окупаційні війська нещодавно незначно просунулися в західних Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ до берегової лінії в західних Кринках.

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Станом на 15 січня українські війська зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області, а біля Кринок тривали обмежені позиційні бої.

Позиційні бої також тривали на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але 15 січня на цій ділянці підтверджених змін фронту не було.

15 січня під Бахмутом тривали позиційні бої, однак підтверджених територіальних змін у цьому районі також не було.

Підрозділи 200-ї російської морської піхотної бригади (Північний флот) продовжують діяти поблизу Бахмута. Українські війська завдали ударів по позиціях ВДВ Росії поблизу Бахмута.

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Під Авдіївкою 15 січня тривали позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Степового; на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Первомайського, Невельського. Однак підтверджених змін лінії фронту не було.

15 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривала обмежена позиційна бойова дія, однак на лінії зіткнення змін не відбулося, кажуть аналітики.

15 січня російські та українські війська продовжували бойові дії на заході Запорізької області, незважаючи на погану погоду в цьому районі. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Північноосетинські добровольчі батальйони «Шторм Осетія» та «Аланія» стверджували, що російські сили досягли незначних успіхів біля Вербового, але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Нагадаємо, триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.