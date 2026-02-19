«Королева МСЕКів» Крупа знайшла в себе нові мільйони і виправила декларацію (документ)

У лютому 2026-го Тетяна Крупа виправила декларацію за 2024 рік

У виправленій декларації за 2024 рік з’явилися нові грошові активи та рахунок у Польщі

Ексголова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яка фігурує у справі про незаконне збагачення, подала виправлену декларацію за 2024 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Оновлений документ з’явився 17 лютого 2026 року, куди Крупа додала заощадження свого чоловіка Володимира, які раніше не було відображено.

Йдеться про значні обсяги готівки. Серед них: кошти, вилучені правоохоронними органами – $544,2 тис., а також дві суми по $5 тис.; готівка на суми $277,2 тис., $320 тис. та $192 тис. Ще у документі вказані кошти у Приватбанку – 211,5 тис. грн, які розмістив чоловік декларентки.

Також ексголова МСЕК Хмельниччини внесла відомості про власний рахунок у польському банку PKO Bank Polski. На ньому лежить $2,5 тис.

Загалом у виправленому документі фігурує понад $1,3 млн готівкових коштів дані з реєстру НАЗК

Крім того, відповідно до виправленої декларації, Тетяна Крупа зазначила 68 об’єктів нерухомості й земельних ділянок. Зокрема, додалися земельні ділянки, якими користується чоловік Володимир.

Як відомо, у 2024 році чоловік ексголови МСЕК розширив автопарк. Окрім Porsche Cayenne 2019 року випуску, у декларації з’явився ще один Porsche Cayenne, вартість якого становить 6,78 млн грн.

За минулий рік доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн, тоді як її чоловік задекларував 5,21 млн грн. На банківських рахунках подружжя зберігалося 3,88 млн грн, $230 тис., 52,1 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих.

Серед іншого Крупа вказала у декларації коштовні аксесуари, вилучені правоохоронцями під час обшуків. Зокрема, брендові сережки Dior із дорогоцінним камінням вартістю 700,7 тис. грн, жіночий годинник Rolex за 405 тис. грн, а також готівку – $93 тис. і 2 тис. євро.

Водночас у декларації зазначені значні обсяги готівкових коштів, власником яких вказано чоловіка підозрюваної. Йдеться про $3,17 млн, 135,2 тис. євро та 1,19 млн грн.

Нагадуємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи завершено. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.