Головнокомандувач ЗСУ зробив заяву щодо ситуації на фронті

Ситуація на фронті складна, але контрольована

Українські військові на фронті змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі, адже вогнева перевага зараз на боці противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

«Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю», – написав Залужний.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом рашисти спробують захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ та Слов’янськ.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

Станом на 23 червня ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів.

Читайте також:



