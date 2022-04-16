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    Події в Україні

    Результати роботи гумкоридорів: сьогодні вдалося евакуювати 1 449 людей

    Результати роботи гумкоридорів: сьогодні вдалося евакуювати 1 449 людей
    фото з відкритих джерел

    З Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 381 людина

    Протягом сьогоднішнього дня, 16 квітня, вдалося евакуювати 1 449 людей. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

    По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 381 людина. З них з Маріуполя – 170 людей. 1 211 людина доїхала з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь. З міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області попри постійні обстріли сьогодні було організовано евакуйовано 68 людей.

    «Через щільні і масові обстріли була повністю зірвана евакуація людей з міста Лисичанськ Луганської області», – повідомила Верещук.

    Як повідомлялося, рашисти вкотре зірвали евакуацію з Лисичанська Луганської області. Із Сєвєродонецька врятовано 42 особи, загалом понад 70.

    Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

    До слова, мер Дніпра розповів, як мешканці міста дослухаються до його закликів евакуюватися

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Результати роботи гумкоридорів: сьогодні вдалося евакуювати 1 449 людей