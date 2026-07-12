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Росія завдала понад 1000 ударів по Запоріжжю: є постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія завдала понад 1000 ударів по Запоріжжю: є постраждалі
Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район
фото: Запорізька ОВА

Іван Федоров: ворог завдав 1053 удари по 45 населених пунктах області

12 людей постраждали внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. 

Упродовж доби окупанти завдали 1053 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Атаки велися одразу кількома видами озброєння – авіацією, безпілотниками, артилерією та реактивними системами залпового вогню.

За даними обласної адміністрації, ворог здійснив:

  • 16 авіаційних ударів керованими авіабомбами – по Запоріжжю, Комишувасі, Веселянці, Зорівці, Барвінівці, Новосолошиному, Зарічному, Любицькому, Зірниці, Новорозівці, Оріхову, Червоному Яру, Данилівці, Омельнику та Вільнянці;
  • 836 ударів безпілотниками, переважно FPV-дронами, – по Запоріжжю, Малокатеринівці, Балабиному, Річному, Новояковлівці, Біленькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Оріхову, Гуляйпільському та десятках інших населених пунктів району;
  • 201 артилерійський удар – по Малокатеринівці, Річному, Біленькому, Магдалинівці, Степногірську, Оріхову, Гуляйпільському та інших громадах.

Внаслідок атак постраждали 12 людей. До обласної адміністрації надійшло 165 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих продовжують уточнюватися – рятувальні та комунальні служби працюють на місцях влучань.

Запоріжжя та прилеглі райони, що межують із лінією фронту, потерпають від щоденних російських обстрілів: ворог регулярно застосовує по регіону авіацію, дрони, артилерію та РСЗВ, завдаючи ударів як по цивільній забудові, так і по об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, днями раніше окупанти завдали понад 900 ударів по Запорізькій області – тоді загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, а ворог атакував 56 населених пунктів регіону. Також повідомлялося, що через одну з попередніх атак понад 15 тисяч абонентів у Запоріжжі залишилися без електропостачання.

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Теги: Запоріжжя окупанти озброєння Іван Федоров ворог поранення

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