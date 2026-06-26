Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку
За минулу добу зафіксовано 257 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши три ракети, а також здійснили 101 авіаційний удар, під час яких скинули 310 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9388 дронів-камікадзе та здійснили 2896 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема 71 раз використали реактивні системи залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад паливно-мастильних матеріалів, пункт управління, пункт управління безпілотними літальними апаратами та ще один важливий об'єкт противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільчі та у напрямках Козачої Лопані, Ізбицького і Чайківки.
На Куп’янському напрямку
Російські війська п'ять разів атакували поблизу Піщаного та у напрямках Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 17 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Зарічного, Ямполя та у напрямках Шийківки, Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого, Лимана й Озерного.
На Слов’янському напрямку
Противник 23 рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Закітного, Різниківки та у напрямках Рай-Олександрівки і Кривої Луки.
На Краматорському напрямку
Окупанти один раз атакували поблизу Малинівки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 23 атаки поблизу Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та у напрямках Костянтинівки і Степанівки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 31 штурмову дію противника. Найзапекліші бої точилися в районах Новоолександрівки, Родинського, Василівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Іванівки, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка та Новопідгородного.
На Олександрівському напрямку
Українські військові відбили п'ять ворожих атак у районі Олександрограда та у напрямку Вербового.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 27 атак у районі Добропілля та у напрямках Воздвижівки, Гіркого, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Гуляйпільського і Чарівного.
На Оріхівському напрямку
Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степового та у напрямках Павлівки і Щербаків.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1584-й день повномасштабної війни в Україні.
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