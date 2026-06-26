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Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року
В Україні триває 1584-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу зафіксовано 257 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару, застосувавши три ракети, а також здійснили 101 авіаційний удар, під час яких скинули 310 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9388 дронів-камікадзе та здійснили 2896 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема 71 раз використали реактивні системи залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад паливно-мастильних матеріалів, пункт управління, пункт управління безпілотними літальними апаратами та ще один важливий об'єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вільчі та у напрямках Козачої Лопані, Ізбицького і Чайківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська п'ять разів атакували поблизу Піщаного та у напрямках Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 17 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Зарічного, Ямполя та у напрямках Шийківки, Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого, Лимана й Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник 23 рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Закітного, Різниківки та у напрямках Рай-Олександрівки і Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти один раз атакували поблизу Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 23 атаки поблизу Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та у напрямках Костянтинівки і Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 31 штурмову дію противника. Найзапекліші бої точилися в районах Новоолександрівки, Родинського, Василівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, а також у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Іванівки, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові відбили п'ять ворожих атак у районі Олександрограда та у напрямку Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 27 атак у районі Добропілля та у напрямках Воздвижівки, Гіркого, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Гуляйпільського і Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степового та у напрямках Павлівки і Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1584-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна окупанти Україна росія фронт

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