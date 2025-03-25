День СБУ. Спецслужба «накрила» за час вторгнення 102 ворожі осередки в українському тилу

В Україні 840 осіб засуджено за державну зраду

З початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила 102 російські агентурні мережі. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі відомства.

Крім того, за цей період СБУ відкрила ⁠понад 3,5 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради (840 осіб вже засуджено); понад ⁠8,7 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (засуджено 1 586 осіб); понад 600 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (засуджено 181 особа).

Також, за даними джерел «Главкома» в українських спецслужбах, саме Служба безпеки ліквідувала протягом 2022-2025 років:

генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту РФ Ігоря Кірілова;

керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського;

екснардепа-зрадника Іллю Киву;

бойовика і пропагандиста Владлена Татарського.

Щороку 25 березня Служба безпеки України відзначає професійне свято. У цей день українці вшановують мужність і героїзм співробітників СБУ.

Як повідомляв «Главком», минулого тижня Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.