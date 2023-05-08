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Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня 
фото з відкритих джерел

Фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Завтра, 9 травня, до Києва з робочою поїздкою приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляється на сторінці Єврокомісії у Твіттер.

Як зазначається, фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

«У День Європи, 9 травня, президент фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. 

Теги: Володимир Зеленський президент День Європи Урсула фон дер Ляєн

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