Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня 

Фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Завтра, 9 травня, до Києва з робочою поїздкою приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляється на сторінці Єврокомісії у Твіттер.

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Як зазначається, фон дер Ляєн зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

«У День Європи, 9 травня, президент фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС», – йдеться в повідомленні.

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Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.



She will reaffirm the EU's unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I — European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.