Переговори в Стамбулі та перше богослужіння ПЦУ в Дальніх печерах Лаври: головне за 23 липня

Епіфаній нагадав, що у верхній Лаврі українська молитва лунає вже два з половиною роки

У печерах Києво-Печерської лаври відбулося перше богослужіння Православної церкви України, яке очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Третій раунд прямих переговорів України та Росії у Стамбулі, Зеленський анонсував новий законопроєкт про незалежність НАБУ та САП, ПЦУ вперше провела богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври, Печерський суд скасував рішення Київради про відсторонення з посади Поворозника, а у Рівному виявлено тропічну малярію. «Главком» склав добірку новин 23 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори в Стамбулі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами секретаря РНБО, посадовці скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі.

Українська сторона наголошувала на необхідності зустрічі на рівні лідерів держав – президента України Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, а також російського диктатора Володимира Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни.

Переговори української та російської делегації розпочалися близько 20:45.

Новий законопроєкт про НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. За словами Зеленського, відбулося багато нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів.

Зеленський наголосив, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Він додав, що норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що вже нступного тижня Верховна Рада терміново збереться, аби проголосувати за новий законопроєкт про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, який раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

Поворозник повертається на посаду

Печерський суд скасував рішення Київради про відсторонення з посади заступника Кличка Миколи Поворозника. Також суд заборонив Київраді та КМДА і також їхнім посадовцям вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання цього рішення.

Перше богослужіння ПЦУ в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври

У середу, 23 липня, в печерах Києво-Печерської лаври відбулося перше богослужіння Православної церкви України, яке очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Предстоятель ПЦУ сказав, що Києво-Печерська Лавра є святинею в першу чергу завдяки подвигам її преподобних отців, їхній молитві, їхньому прикладу самовідданого аскетичного життя.

Епіфаній нагадав, що у верхній Лаврі українська молитва лунає вже два з половиною роки, а сьогоднішня подія знаменує перший крок до постійної присутності ПЦУ і в нижній частині святині. Під час богослужіння лунали молитви за український народ та воїнів, які боронять свободу і Незалежність нашої держави.

Тропічна малярія в Рівному

У Рівному виявлено випадок завізної тропічної малярії. Хворобу діагностували у жінки, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми з'явилися приблизно через два тижні після її поїздки.

Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря та була госпіталізована до інфекційного відділення Центральної міської лікарні Рівного. Лікарі встановили діагноз: малярія, викликана збудником Plasmodium falciparum. Цей вид є найбільш небезпечним і може призводити до тяжких ускладнень.

Це перший випадок завізної малярії на Рівненщині у 2025 році. Востаннє подібне захворювання фіксували у 2022-му.

До слова, триває 1246-й день повномасштабної війни.