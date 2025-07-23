Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд скасував рішення про відсторонення з посади заступника Кличка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд скасував рішення про відсторонення з посади заступника Кличка
Депутати проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА
фото з відкритих джерел

Феміда стверджує, що рішення Київради щодо Миколи Поворозника є протиправним

Печерський суд скасував рішення Київради про відсторонення з посади заступника Кличка Миколи Поворозника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

 11 липня Печерський районний суд Києва задовольнив заяву адвоката Миколи Поворозника щодо визнання протиправним рішення Київради про виявлення недовіри та звільнення заступників мера. Також суд заборонив Київраді та КМДА і також їхнім посадовцям вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання цього рішення. Київрада має 15 днів на оскарження цієї ухвали.

Нагадаємо, депутати Київради 10 червня проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідне рішення було підтримано під час пленарного засідання 74 голосами. Також Поворознику заборонено користуватися комунальним майном у тому числі службовими приміщеннями та автівками.

У початковому проєкті рішення йшлося про звільнення десяти посадовців КМДА, які, за даними журналістів, брали участь у скандальній вечірці на Київському морі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Зокрема, в документі фігурували прізвища заступників Кличка: Петра Пантелеєва, Валентина Мондриївського та Вячеслава Непопа.

ЗМІ стверджували, що 25 квітня, у день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу Києва, Поворозник зібрав деяких посадовців відсвяткувати свій день народження. До того ж, як зазначає медіа, це було в робочий час та на комунальній території. Поворозник назвав цю інформацію «брудною маніпуляцією» та заявив, що «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було».

Як повідомлялося, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо свого першого заступника Миколи Поворозника. Кличко заявив, що ухвалив рішення провести службове розслідування щодо інциденту з вечіркою. До розслідування будуть долучені депутати Київради, які ініціювали рішення про звільнення правої руки глави КМДА. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків.

Читайте також:

Теги: Київрада Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Археологічний комплекс розташований у місті Києві за адресою: вул. Китаївська, 15
Уряд посилив охорону Китаївського археологічного комплексу
17 липня, 16:16
На думку Кличка, «робиться все», щоб «нищити репутацію влади» та «дестабілізувати життєзабезпечення» Києва
Кличко назвав «театром абсурду» підозри Бондаренку й Кандибору
11 липня, 16:42
Внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджено тепломагістраль великого діаметру
Нічна атака на Київ: уламки БпЛА пошкодили будівлі та авто у трьох районах
7 липня, 07:59
Кличко відвідує житловий будинок, який сильно постраждав під час російського ракетного обстрілу у Києві
Оборона столиці. Що треба робити просто зараз
5 липня, 09:35
Ворог атакував Київ протягом усієї ночі 4 липня 2025 року
Нічна атака на Київ 4 липня: пошкоджено п'ять «швидких», що їхали до постраждалих
4 липня, 09:04
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
4 липня, 08:23
Раніше Київрада проголосувала за звільнення Поворозника
Кличко відсторонив першого заступника
30 червня, 14:06
Автівки на пішохідному острові на Оболоні
VIP-парковка на пішохідній зоні Оболонського острова обурила киян (фото)
30 червня, 12:16
Скульптурна композиція «Усвідомлення» встановлена на Оболоні
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
25 червня, 13:41

Новини

Суд скасував рішення про відсторонення з посади заступника Кличка
Суд скасував рішення про відсторонення з посади заступника Кличка
Столична друкарня відмовилася виготовити плакати для акції на підтримку НАБУ і САП
Столична друкарня відмовилася виготовити плакати для акції на підтримку НАБУ і САП
Директор столичної фірми самовільно зайняв землю громади під бізнес
Директор столичної фірми самовільно зайняв землю громади під бізнес
Привласнення великої суми під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру
Привласнення великої суми під час ремонту. Директор столичної школи отримав підозру
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити
Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
32K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
9820
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4815
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2199
Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua