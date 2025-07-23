Суд скасував рішення про відсторонення з посади заступника Кличка

Феміда стверджує, що рішення Київради щодо Миколи Поворозника є протиправним

Печерський суд скасував рішення Київради про відсторонення з посади заступника Кличка Миколи Поворозника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

11 липня Печерський районний суд Києва задовольнив заяву адвоката Миколи Поворозника щодо визнання протиправним рішення Київради про виявлення недовіри та звільнення заступників мера. Також суд заборонив Київраді та КМДА і також їхнім посадовцям вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання цього рішення. Київрада має 15 днів на оскарження цієї ухвали.

Нагадаємо, депутати Київради 10 червня проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідне рішення було підтримано під час пленарного засідання 74 голосами. Також Поворознику заборонено користуватися комунальним майном у тому числі службовими приміщеннями та автівками.

У початковому проєкті рішення йшлося про звільнення десяти посадовців КМДА, які, за даними журналістів, брали участь у скандальній вечірці на Київському морі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Зокрема, в документі фігурували прізвища заступників Кличка: Петра Пантелеєва, Валентина Мондриївського та Вячеслава Непопа.

ЗМІ стверджували, що 25 квітня, у день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу Києва, Поворозник зібрав деяких посадовців відсвяткувати свій день народження. До того ж, як зазначає медіа, це було в робочий час та на комунальній території. Поворозник назвав цю інформацію «брудною маніпуляцією» та заявив, що «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було».

Як повідомлялося, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо свого першого заступника Миколи Поворозника. Кличко заявив, що ухвалив рішення провести службове розслідування щодо інциденту з вечіркою. До розслідування будуть долучені депутати Київради, які ініціювали рішення про звільнення правої руки глави КМДА. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків.