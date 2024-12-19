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Північний потік-2: США ввели повторні санкції проти російських компаній та суден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Північний потік-2: США ввели повторні санкції проти російських компаній та суден
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
фото з відкритих джерел

Санкції зокрема запроваджені проти засновника компанії MTV Матіаса Ворнінга

Державний департамент США оголосив про запровадження повторних санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Сьогодні Держдепартамент запроваджує санкції проти організацій, які вже є у списку обмежень згідно із законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) з поправками – через їхню участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2», а також проти кількох нових власників суден, які раніше були під санкціями», – йдеться в повідомленні.

До санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновник компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін був впевнений, що за вибухами на газопроводах стоять спецслужби США.

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».

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Теги: Північний потік-2 санкції США росія путін слідство диктатор Північний потік

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