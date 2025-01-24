Атака дронів на Київщину: спалахнула десятиповерхівка, є загиблі (фото)

Київська ОВА повідомила про наслідки ворожої атаки на область

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах», – йдеться в повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці. Проведено евакуацію мешканців будинку.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м².

Т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник повідомив про двох загиблих.

Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

Уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

Пожежу ліквідовано.

Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями.

З людьми працюють психологи.

Нагадаємо, триває 1066-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.