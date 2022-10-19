Головне за ніч: іранські інструктори в Криму та військова допомога Німеччини

Тегеран посилає інструкторів у Крим для допомоги російським військовим

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 19 жовтня. Найважливіше: Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму. Також Україна отримала від Німеччини чергову партію військової допомоги.

Тегеран відправляє інструкторів у Крим для допомоги російським військовим

Іран направив інструкторів на окуповану територію України, щоб допомогти російським військовим опанувати дрони-камікадзе Shahed-136, які Москві надав Тегеран.

Повідомляється, що Іранські інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базуються багато дронів-камікадзе. Інструктори з Корпусу вартових ісламської революції, підрозділи іранських збройних сил, визнаного Сполученими Штатами терористичною організацією.

Колишній високопосадовець Пентагону та відставний офіцер ЦРУ Мік Малрой заявив, що відправлення дронів та інструкторів на Україну глибоко втягло Іран у війну на боці Росії.

«Навіть якщо вони просто інструктори та тактичні радники в Україні, я думаю, що це суттєво», – сказав Малрой.

За його словами, російські військові хочуть зробити життя українців нестерпним, а тому використовують дрони для атак на громадянську інфраструктуру.

Видання пише, що спочатку Росія направила свій персонал до Ірану для навчання роботі з дронами-камікадзе. Однак потім Іран вирішив відправити своїх інструкторів до Криму.

За словами джерел видання, іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту. Неясно, чи керують самі інструктори будь-яким із дронів. Також невідомо скільки саме інструкторів направив на окуповану територію України Тегеран.

Рашисти відтермінували початок опалювального сезону у Запорізькій області

Російські загарбники відтермінували початок опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Доки мелітопольці мерзнуть, а в дитячих садках і школах температура нижче норми, обидва офіси гауляйтера Балицького обігрівають украденими мінікотельнями. Жителі регіону вже не реагують на обіцянки рашистів розпочати опалювальний сезон вчасно», – написав мер.

За його словами, чергова вигадана причина затримки початку опалювального сезону – стан труб газопостачання.

«Так бердянські колаборанти виправдовують відсутність навіть приблизної дати пуску блакитного палива», – додав Федоров.

ООН прогнозує ріст смертності українців взимку

Гуманітарна криза та «повне спустошення». Так охарактеризували ситуацію в населених пунктах України, що торкнулися війною, в ООН. Там же зазначили, що нелюдські умови на цих територіях можуть спровокувати зростання смертності. Про це у вівторок, 18 жовтня, заявила координатор ООН із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

«Йдеться про повне спустошення. Про загибель людей та повну втрату коштів до існування в районах, безпосередньо порушених війною», – сказала Браун.

Вона висловила глибоку занепокоєність у зв'язку з наближенням викликом.

«У цьому я абсолютно переконана: існує високий ризик смертності в зимові місяці для сімей і громад, які залишилися зовсім ні з чим», – сказала вона.

Браун зазначила, що на ситуацію в країні впливає зміна лінії фронту і настання зими, що наближається. Наразі ООН намагається забезпечити «безпечні, гідні та теплі місця» для мешканців прифронтових районів.

Браун заявила, що завдані електростанціям і тепловим станціям збитки мають викликати серйозне занепокоєння у держав-членів ООН.

Україна отримала від Німеччини чергову партію військової допомоги

Німеччина передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин, 35 навантажувачів та 4 тис. спальних мішків. Додатково до цього було передане наступне:

240 000 зимових шапок;

80 000 зимових штанів;

116 000 зимових курток;

195 генераторів;

200 наметів;

167 000 набоїв до вогнепальної зброї;

7 важких та середніх мостових систем;

10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 (раніше було 5).

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Як зазначається, деякі постачання вимагають модернізації або виробництва продовжуються. Також проводяться навчальні заходи.

Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня

Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року».

Церква каже, що взяла до уваги численні запити та врахувала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.

«Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту».

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.