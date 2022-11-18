Головне за ніч: що змусить Путіна припинити війну та підготовка міст до блекауту

Лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії

«Главком» зібрав головні новини ночі 18 листопада. Зеленський розповів, що змусить Росію припинити війну в Україні, а також українські міста готують пункти обігріву на випадок повного блекауту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський розповів, що зупинить агресію Росії в Україні

Тільки повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Знову й знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів, а до справжнього миру», – наголосив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські міста готуються до повного блекауту

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає жителів багатоповерхових житлових будинків на зиму виїхати до села. Він переконаний, що ситуація з електропостачанням тільки погіршуватиметься.

Марцінків переконаний, що ситуація із відсутністю електрики тільки погіршуватиметься. Може статись так, що світла не буде кілька днів. Мер Івано-Франківська додав, що місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхівок, проте вони можуть не вмістити усіх охочих, а тому Марцінків закликав жителів міста переїжджати до села.

Схожа ситуація і у Рівному. У місті з'являться пункти обігріву, де буде все необхідне для комфортного перебування жителів міста.

«Друзі, готуємо пункти обігріву для жителів Рівного, які будуть діяти в разі настання надзвичайних ситуацій. Облаштовуємо їх нині у різних районах міста, щоб у разі повного блекауту можна було їх оперативно відкрити. Інформацію про адреси розміщення повідомлю згодом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У кожному з цих пунктів буде все необхідне – генератор, обігрівачі аби мешканці громади , змогли перечекати ситуацію, коли водночас, не буде опалення та електроенергії. Буде також можливість зарядити мобільні телефони», – заявив Третяк.

Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе

Російські військові намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але спроби виявилися невдалими.

«На Запорізькому напрямі близько шести штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, батальйонно-тактична група. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці», – зазначив Арестович.

За його словами, серйозного наступу не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.

Радник Офісу президента України розповів, коли в Росії «зламається хребет»

Радник Офісу президента України Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо війни, заявивши, що в лютому-березні в Росії «зламається хребет».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше, доводитимуть російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв’яжеться і хребет зламається. Буде це лютий-березень, скоріш за все, – за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками і так далі. І падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми. Тож, в принципі, все буде добре. Я тут не хвилююся», – розповів радник ОП.

Він також пояснив неможливість подальшого існування путінського режиму.

«Путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому існує, після того, що він скоїв – з самою Росією, перш за все. Він розірвав суспільний договір, новий не укладений, держава стрімко втрачає легітимність, конституція порушується публічно і брутально, монополія на насильство втрачена або роздана, ростуть нові сили ультраправих, які хочуть наводити лад методами відрубування голів і розбивання кувалдою. Така держава не може працювати як стійка система», – переконаний Арестович.