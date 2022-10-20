Головне за ніч: Угорщина підтримує Росію, а Київ економить електроенергію

Ситуація з електропостачанням, після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури, залишається складною

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 20 жовтня. Найважливіше: Угорщина закликає ЄС скасувати санкції проти Росії. Також у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії.

Україна може визнати Білорусь окупованою країною

Депутати хочуть винести на голосування Верховної ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського полку імені Кастуся Калиновського за результатами зустрічі з українськими депутатами.

Під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

«Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу», – повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі. Депутати також вирішили винести на голосування постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією.

У Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії

НЕК «Укренерго» запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23.24 19 жовтня. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.

Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Угорщина закликає ЄС скасувати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на завтрашньому саміті Європейського союзу має намір переконати лідерів країн-учасниць ЄС переглянути санкції проти Росії.

«Неспроможні санкції Брюсселя стали майже непосильним тягарем для угорської економіки та угорських сімей. На саміті ЄС, який розпочнеться завтра, ми закликатимемо переглянути політику санкцій воєнного часу і поставити її на розумну основу», – зазначив він.

З флагштоків окупованого Маріуполя зникли російські прапори

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з флагштоків на площі Свободи зняли російські прапори. Про це 19 жовтня у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштока. Або не раптом. Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість... А якби дивилися вгору – була б інша історія, мабуть», – написав він.

За словами Андрющенка, спротив Маріуполя «передав привіт» окупантам.

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.