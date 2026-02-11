ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»

За даними розвідки, ключову роль у створенні крилатих «Іскандерів» відіграє Дослідне конструкторське бюро «Новатор»

Головне управління розвідки МО України оприлюднило детальну схему виробничої кооперації російських крилатих ракет 9М727, що входять до складу комплексу «Іскандер-К». На порталі War&Sanctions з'явилася інтерактивна 3D-модель ракети та дані про 41 підприємство, що забезпечує її створення, попри міжнародні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Ця публікація стала частиною системної роботи розвідки з ідентифікації ланцюжків постачання компонентів для російського ВПК.

За даними розвідки, ключову роль у створенні крилатих «Іскандерів» відіграє Дослідне конструкторське бюро «Новатор» (частина концерну «Алмаз-Антей»). Саме це підприємство є головним виконавцем у виробничому циклі. Проте загальна мережа значно ширша:

До кооперації залучено 39 російських та одне білоруське підприємство.

Заводи відповідають за виготовлення бойових частин, турбореактивних двигунів ТРДД-50Б, супутникових та інерціальних навігаційних систем, а також специфічної електронної бази.

Найбільш резонансним фактом публікації стало те, що 8 із 41 підприємства досі не перебувають під дією санкцій жодної країни санкційної коаліції. Це дозволяє агресору вільно закуповувати обладнання та сировину для цих заводів на світових ринках.

скріншот

Серед підприємств, які уникають обмежень, ГУР виділяє ключових постачальників критичних вузлів:

Тамбовський завод «Електроприлад»: виготовляє інерціальні навігаційні системи ГИБ-123-4, які дозволяють ракеті орієнтуватися в просторі.

АТ «Високі технології»: виробляє газогенератори ГТТ-37.000 для двигунів ракети.

Волзький електромеханічний завод: постачає комплектуючі для станцій постановки активних завад 9Б914, що мають захищати ракету від української ППО.

Нагадаємо, у середу, 11 лютого 2026 року, російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову, застосувавши аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Завдяки роботі української протиповітряної оборони обидві цілі були знищені на підльоті до міста.