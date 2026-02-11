Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»
До кооперації залучено 39 російських та одне білоруське підприємство
фото: скріншот

За даними розвідки, ключову роль у створенні крилатих «Іскандерів» відіграє Дослідне конструкторське бюро «Новатор»

Головне управління розвідки МО України оприлюднило детальну схему виробничої кооперації російських крилатих ракет 9М727, що входять до складу комплексу «Іскандер-К». На порталі War&Sanctions з'явилася інтерактивна 3D-модель ракети та дані про 41 підприємство, що забезпечує її створення, попри міжнародні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Ця публікація стала частиною системної роботи розвідки з ідентифікації ланцюжків постачання компонентів для російського ВПК.

За даними розвідки, ключову роль у створенні крилатих «Іскандерів» відіграє Дослідне конструкторське бюро «Новатор» (частина концерну «Алмаз-Антей»). Саме це підприємство є головним виконавцем у виробничому циклі. Проте загальна мережа значно ширша:

  • До кооперації залучено 39 російських та одне білоруське підприємство.
  • Заводи відповідають за виготовлення бойових частин, турбореактивних двигунів ТРДД-50Б, супутникових та інерціальних навігаційних систем, а також специфічної електронної бази.

Найбільш резонансним фактом публікації стало те, що 8 із 41 підприємства досі не перебувають під дією санкцій жодної країни санкційної коаліції. Це дозволяє агресору вільно закуповувати обладнання та сировину для цих заводів на світових ринках.

ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К» фото 1
скріншот

Серед підприємств, які уникають обмежень, ГУР виділяє ключових постачальників критичних вузлів:

  • Тамбовський завод «Електроприлад»: виготовляє інерціальні навігаційні системи ГИБ-123-4, які дозволяють ракеті орієнтуватися в просторі.
  • АТ «Високі технології»: виробляє газогенератори ГТТ-37.000 для двигунів ракети.
  • Волзький електромеханічний завод: постачає комплектуючі для станцій постановки активних завад 9Б914, що мають захищати ракету від української ППО.

Нагадаємо, у середу, 11 лютого 2026 року, російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову, застосувавши аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Завдяки роботі української протиповітряної оборони обидві цілі були знищені на підльоті до міста.

Читайте також:

Теги: ГУР ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
9 лютого, 11:57
«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого
«Калуга могла б прожити рік». Скільки РФ витратила на удар по Україні 3 лютого
4 лютого, 11:50
Сенатор Ліндсі Грем звернувся до Трампа із закликом передати Україні Tomahawk
Сенатор пояснив, що змусить Путіна погодитися закінчити війну
3 лютого, 19:03
За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
30 сiчня, 00:18
Німеччина вийшла з-під «парасольки» США і запустила власний щит
Німеччина схвалила план космічної оборони від ракетних загроз
29 сiчня, 08:12
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
Мешканка Білгородської області розповіла про розташування російської техніки
Окупанти розміщують артилерію у житлових районах – ГУР
16 сiчня, 13:33
Arrow-3 у Німеччині поки не має повної боєздатності проти «Орєшніка»
Німеччина визнала, що наразі безсила перед «Орєшніком» Путіна
12 сiчня, 14:32

Події в Україні

ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»
ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
PlayCity оштрафувало компанію на майже півмільйона грн
PlayCity оштрафувало компанію на майже півмільйона грн
Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua