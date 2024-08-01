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Існує загроза масованих обстрілів Херсонщини: влада області зробила попередження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Існує загроза масованих обстрілів Херсонщини: влада області зробила попередження
фото ілюстративне

Олександр Прокудін: «Завтра, 2-го серпня, можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона»

Завтра, 2 серпня, можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона. Це пов’язано із святкуванням в РФ дня ВДВ, адже в РФ схиблені на символізмі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Завтра, 2-го серпня, можливі масовані обстріли населених пунктів, що знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона. Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують день ВДВ. Тому ймовірні ворожі терористичні атаки», – повідомив Прокудін.

Він закликав жителів області завтрашній день провести краще вдома та не пересуватися вулицями без гострої потреби та не відвідувати людні місця.

«У разі обстрілів, пройдіть до найближчого сховища або вуличного укриття. Бережіть себе», – додав Прокудін.

Нагадаємо, у низці областей України та місті Києві о 21:06 1 серпня була оголошена повітряна тривога.  «Почервоніли» схід, південь та північ країни,  а також місто Київ. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики. Згодом у Кропивницькому було чутно два вибухи. Перший вибух пролунав у Кропивницькому після 21:00, а другий за кілька хвилин.

Теги: Херсонщина обстріл

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