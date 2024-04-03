Європарламентар Андрюс Кубілюс: Є небезпека, що Україну підштовхуватимуть до миру через ненадання допомоги

Депутат Європарламенту вважає, що суспільства країн ЄС стоять на боці України більше, ніж їхні політичні еліти

Політичні еліти країн ЄС наївно вірять в можливість досягнення мирної угоди з диктатором Володимиром Путіним, що є небезпечним. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

На думку політика, суспільства європейських країн стоять на боці України більше, ніж їхні політичні еліти. Він зазначив, що наближаються вибори до Європарламенту, і додав, що спостерігає за діями політиків, які не були дуже публічними в підтримці України раніше.

«Вони намагаються зіграти на цьому полі тому, що вони розуміють, що виборцям це подобається. Це вже непогано, але недостатньо. Є небезпека з іншого боку. І пов'язана вона з наївною вірою в можливість досягнення мирної угоди з Путіним», – підкреслив Кубілюс.

Депутат Європарламенту наголосив, що зараз питання полягає в тому, що або ЄС надає Україні військову допомогу на 100 млрд євро, що призведе до появи плану на перемогу, або все залишається у такому ж вигляді, як зараз. «Є така небезпека, що будуть підштовхувати до миру через ненадання допомоги», – припустив колишній прем'єр-міністр Литви.

Андрюс Кубілюс додав, що у разі відсутності допомоги Україна «вже через рік може сказати, що не знає, що далі робити, як боротися».

Раніше повідомлялося, що Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія. Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що його країна готова з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам. Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.