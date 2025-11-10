Головна Країна Події в Україні
Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський

Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський
За словами головкома, Росія два місяці безрезультатно штурмує Покровський напрямок
фото: Facebook/Генштаб

Генерал каже, що у районі Покровська росіяни проводять стратегічну наступальну операцію

Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю The New York Post.

Противник намагався створити локальну перевагу – до району направили значну частину угруповання: з близько 700 тис. російських військовослужбовців, які за оцінками перебувають на території України, приблизно 150 тис. були залучені поблизу Покровська. До наступу також залучені великі механізовані підрозділи й чотири бригади морської піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри дії ворога українські захисники міцно тримають оборону. За його словами, хоча ворожі пропагандисти й заявляють про захоплення Покровська, однак насправді він не впав. Сили оборони провели у вересні контратаку й ліквідували десятки окупантів та очистити величезний відрізок лінії фронту.

«Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Але це твердження, що ворог захопив практично все, і вони ось-ось з цим покінчать, не відповідає дійсності», – каже головком.

За словами Сирського, росіяни хочуть захопити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня та сходу та не давати прохід для постачання. Тоді, за планами Кремля, цивільні люди виїдуть з Покровська й росіяни зможуть зробити «останній маневр» на Донеччині.

Генерал зазначив, що Росія вже два місяці активно штурмує Покровський напрямок, однак фактично марно. Завдяки розвідці та боєприпасам великої дальності українські бійці також можуть бити по тилу ворога, щоб ще більше його виснажити.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

