Зеленський розповів, коли ЗСУ застосовували F-16

Володимир Зеленський: «Завдяки F-16 ми збили деякі ракети»

Україна застосувала винищувачі F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки РФ. Про це повідомив президент Володимрр Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Під часостанньої масованого удару РФ Україна використала F-16 для збиття ракет. «Винищувачі F-16 – це дуже добрий результат. Ми мало про це говорили, але в рамках цієї масованої ракетної атаки, завдяки F-16 ми збили деякі ракети», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. 3 серпня, з'явилися перші відео скидання українськими літаками американських бомб Jdam по цілях у Курській області. За даними Forbes, українські військові розгорнули «значну кількість» батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

Нагадаємо, росіяни на тлі сьогоднішньої масованої атаки на Україну почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті.

Раніше президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.