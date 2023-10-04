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Італія назвала можливу дату переговорів між Путіним та Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італія назвала можливу дату переговорів між Путіним та Зеленським
Міністр оборони Італії заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни
колаж: Слово і діло

Навесні 2024 року українські та російські війська вичерпають свої можливості для здобутків на полі бою

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни. Про це повідомляє агентство ANSA.

Посадовець пояснив, що навесні 2024 року українські та російські збройні сили вичерпають свої можливості для здобутків на полі бою.

«Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу», – вважає Крозетто.

Водночас міністр оборони Італії вважає, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ.

Нагадаємо, триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, у чому полягає складність нинішнього контрнаступу Збройних сил України.

Теги: війна армія Володимир Зеленський путін переговори

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