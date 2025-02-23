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Із Зеленським під час пресконференції трапився конфуз

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Із Зеленським під час пресконференції трапився конфуз
Президент допоміг працівнику витирати серветками стіл та підлогу
фото: скріншот із відео

Президент: «Я тут трішечки… Вибачте»

Із президентом Володимиром Зеленським під час пресконференції трапився конфуз. Як інформує «Главком», після відповіді на чергове питання глава держави вирішив попити води. Та коли клав склянку назад на столик, випадково перевернув її.

«Я тут трішечки… Вибачте», – сказав Зеленський.

Тим часом, прессекретар президента Сергій Никифоров попросив, аби хтось прийшов і допоміг прибрати воду.

Згодом сам Зеленський допоміг працівнику витирати серветками стіл та підлогу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році.

«Я вважаю, що це їх ціль (завершення гарячої стадії війни – «Главком») і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, що почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку», – сказав президент.

Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримують 65% українців, а не 4%.

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Теги: Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров прессекретар

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