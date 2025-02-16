Сили оборони відбили масований наступ росіян у районі Великої Новосілки

Попри сніг і низьку видимість, розвідка виявила ворога ще на підступах

У районі Великої Новосілки Донецької області українські захисники відбили ворожий наступ, у якому задіяні були великі групи піхоти та десятки одиниць бронетехніки російських військ. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України, оприлюднивши відео з результатами бойової роботи.

Російські загарбники рушили у масований наступ, користуючись негодою. Ішли колона за колоною.

Попри сніг і низьку видимість, розвідка виявила ворога ще на підступах. Бійці 110-ї ОМБр разом із суміжними підрозділами почали планомірно його атакувати.

«Кілька ворожих броньовиків врятувалися втечею, решта ж навіки лишилися іржавіти на полі бою. Піхоту засипали снарядами», – поінформували у бригаді.

Раніше ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області.

Нагадаємо, просування російських окупантів в Україні сповільнилося, якраз коли президент США Дональд Трамп почав наполягати на переговорах про припинення війни.

Крім того, село Піщане, що розташоване за 5 км на південь від Покровська, звільнено від ворога в результаті боїв 2-6 лютого. Під час операції знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. У ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші, ніж у росіян.

Раніше бійці 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша провели зухвалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Також у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.