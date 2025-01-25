Зеленський у свій день народження дав президентці Молдови несподівану обіцянку

Якщо Молдова потребує допомоги, Україна готова відправити команду для швидкої організації постачання вугілля на місцеві електростанції

Україна має можливість постачати вугілля до Молдови для забезпечення її потреб у електричній енергії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

«У нас є вугілля, яке ми можемо, дійсно, постачати в Молдову, можемо дати Тирасполю. Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику», – пояснив він.

Президент підкреслив, що хоча деякі стверджують, що це вугілля не підходить технічно, в реальності молдовська сторона вже використовувала антрацит, який був незаконно вкрадений Росією після окупації Донеччини та Луганщини. Частина цього вугілля, за словами Зеленського, потрапила в Тирасполь.

«Тобто це все одно наше вугілля», – зазначив Зеленський.

Україна готова організувати постачання вугілля на місцеві електростанції Молдови та вже провела консультації з молдовською стороною, в тому числі й з Тирасполем. Молдова наразі потребує близько 200-220 МВт електричної потужності, в той час як станція, здатна використовувати українське вугілля, може генерувати до 2 ГВт потужності – у десять разів більше.

Зеленський також запевнив, що Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно в обмін на електричну енергію, якщо це буде необхідно для забезпечення потреб України, назвавши такий обмін взаємовигідним і спрямованим на допомогу людям.

Раніше Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією.

Як відомо, президентка Молдови прибула до Києва у день народження Зеленського.