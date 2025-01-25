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Зеленський у свій день народження дав президентці Молдови несподівану обіцянку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський у свій день народження дав президентці Молдови несподівану обіцянку
Україна готова організувати постачання вугілля на місцеві електростанції Молдови
фото: Офіс президента

Якщо Молдова потребує допомоги, Україна готова відправити команду для швидкої організації постачання вугілля на місцеві електростанції

Україна має можливість постачати вугілля до Молдови для забезпечення її потреб у електричній енергії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський  на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

«У нас є вугілля, яке ми можемо, дійсно, постачати в Молдову, можемо дати Тирасполю. Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику», – пояснив він.

Президент підкреслив, що хоча деякі стверджують, що це вугілля не підходить технічно, в реальності молдовська сторона вже використовувала антрацит, який був незаконно вкрадений Росією після окупації Донеччини та Луганщини. Частина цього вугілля, за словами Зеленського, потрапила в Тирасполь.

«Тобто це все одно наше вугілля», – зазначив Зеленський.

Україна готова організувати постачання вугілля на місцеві електростанції Молдови та вже провела консультації з молдовською стороною, в тому числі й з Тирасполем. Молдова наразі потребує близько 200-220 МВт електричної потужності, в той час як станція, здатна використовувати українське вугілля, може генерувати до 2 ГВт потужності – у десять разів більше.

Зеленський також запевнив, що Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно в обмін на електричну енергію, якщо це буде необхідно для забезпечення потреб України, назвавши такий обмін взаємовигідним і спрямованим на допомогу людям.

Раніше Зеленський назвав можливих учасників мирних переговорів із Росією. 

Як відомо, президентка Молдови прибула до Києва у день народження Зеленського. 

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Теги: вугілля Молдова Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента день народження обмін

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