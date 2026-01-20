Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

21 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
Сьогодні, 12:50
колаж: glavcom.ua
Як будуть вимикати світло 20 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Вчора, 18:02
Росія вдарила по енергооб'єкту на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів
Росія вдарила по енергооб'єкту на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів
18 сiчня, 22:57
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58
По всій Україні розгорнуто понад 7 тис. «Пунктів незламності»
Свириденко повідомила, де найскладніша ситуація з теплом та світлом
12 сiчня, 13:03
Масове використання обігрівачів призводить до перевантаження вцілілих ліній
У яких районах Києва діють екстрені відключення: подробиці від ДТЕК
10 сiчня, 17:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 20:46
Як будуть вимикати світло 31 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 31 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
30 грудня, 2025, 18:44

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки

Новини

Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Сьогодні, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua