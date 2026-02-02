Як будуть вимикати світло 3 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

3 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Раніше стало відомо, що підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.