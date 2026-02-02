Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 3 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 3 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

3 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Раніше стало відомо, що підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
31 сiчня, 20:22
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
26 сiчня, 18:30
У пунктах можна підзарядити мобільні телефони, ноутбуки, ліхтарики, а також медичні прилади та протези, зокрема інгалятори й слухові апарати
Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС
25 сiчня, 07:58
За даними Шмигаля, у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
22 сiчня, 07:18
Жителі району також мають можливість отримати консультацію телефоном
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
20 сiчня, 13:17
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Київщині 18 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
18 сiчня, 13:37
Терехов: Я вірю в наших комунальників та енергетиків
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
15 сiчня, 16:57
За словами голови Ради оборони міста, усі аварійно відключені абоненти заживлені
У Кривому Розі відновлено світло та тепло після обстрілу
14 сiчня, 08:35
Перехожі на темних вулицях Німеччини
Bloomberg: Група активістів взяла на себе відповідальність за блекаут в Берліні
4 сiчня, 23:57

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 3 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
СБУ та Нацполіція заблокували ще вісім «ухилянтських схем»
СБУ та Нацполіція заблокували ще вісім «ухилянтських схем»
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
В Україні стався землетрус
В Україні стався землетрус

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua