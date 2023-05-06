Як окупанти намагаються завадити контрнаступу ЗСУ: Міноборони зробило заяву

Наступальні дії ворог зараз веде на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

За добу захисники України відбили близько 50 атак

Окупанти на сході наступають на кількох напрямках одночасно, щоб завадити Україні готуватися до контрнаступу. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Наступальні дії ворог зараз веде на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Хоче виснажити та скувати наш оборонний потенціал і зашкодити підготовці до активних дій», – наголошує Маляр.

За добу захисники України відбили близько 50 атак, найбільші зусилля окупанти продовжують зосереджувати на Бахмуті, намагаються витіснити наші підрозділи і зміцнити власні.

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На Лиманському напрямку ворог не зміг прорвати оборону, тому інтенсивність його наступальних дій дещо знизилася.

Ситуацію на сході зараз Маляр охарактеризувала як «непросту, але контрольовану».

Нагадаємо, триває чотириста тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, Російська Федерація завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Раніше повідомлялося, що куратор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.