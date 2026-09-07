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Сотні росіян застрягли у В’єтнамі через ризики польотів до РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сотні росіян застрягли у В’єтнамі через ризики польотів до РФ
Кількість скасувань авіарейсів різко зросла після заяви президента України про «де-факто закрите небо» на Росією
фото: соцмережі

Понад 600 пасажирів уже другу добу не можуть вилетіти з Ханоя до Москви на тлі попереджень України

Понад 600 російських туристів застрягли в аеропорту Ханоя через скасування рейсів Vietnam Airlines до Москви. Пасажири рейсу VN63 вже другу добу не можуть вилетіти до РФ. Про це повідомляють російськів ЗМІ з посиланням на заяви туристів, пише «Главком».

Рейс Ханой–Москва мав вирушити 6 вересня, однак його скасували. Пасажирів перенесли на наступний рейс 7 вересня, але після реєстрації та проходження паспортного контролю їм знову повідомили про скасування. За словами туристів, представники авіакомпанії не надали чітких пояснень і запропонували людям залишити аеропорт.

Офіційно Vietnam Airlines назвала причиною скасування технічні проблеми. Водночас російські пасажири та медіа пов’язують ситуацію з можливими труднощами з авіаційним страхуванням і зростанням безпекових ризиків під час польотів до РФ. 

За даними сервісів відстеження рейсів, VN63 6 вересня справді був скасований, а на 7 вересня його спочатку перенесли. Водночас розклад протягом дня знову змінювався.

Зазначимо, що кількість скасувань різко зросла після заяви президента України Володимира Зеленського про «де-факто закрите небо» над Росією. Президент попередив іноземні авіакомпанії та страхові компанії про небезпеку польотів у російському повітряному просторі.

2 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив, що Україна направила до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) повідомлення про небезпеку російського неба.

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Теги: літак росіяни В'єтнам подорож війна

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