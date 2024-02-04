Якою буде перемога України над Росією: воїн-історик дав несподіваний прогноз

На думку Олександра Алфьорова, Росія не підпише капітуляцію

Війна в Україні проти РФ не закінчиться так, як раніше завершувалися війни. Люди чекають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу, чи хтось інший, сяде і «підпише капітуляцію», але цього не буде. Такою думкою поділився історик, науковий співробітник Національної академії наук і боєць Збройних сил України Олександр Алфьоров в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Алфьоров вважає, що українська перемога буде іншою. «Будуть репарації, контрибуції, але цього факту, як закінчилася Друга світова війна – не варто чекати», – спрогнозував науковець.

Історик сказав, що «у нас усіх є уявлення, що буде щось таке, як раніше». «Ось Організацію Об'єднаних Націй створили (після Другої світової, – ред.), щоб вона не допустила Третю світову війну. Але ось вона – Третя світова в Україні. ООН очікувала, що буде якесь оголошення війни, але цього немає», – підкреслив воїн. Експерт вважає, що Організація зі своєю функцією не впоралася.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.