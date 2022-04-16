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    Зеленський провів перемовини з главою уряду Швеції

    Президент України та Магдалена Андерссон радилися щодо оборонної підтримки - Зеленський провів перемовини з главою уряду Швеції
    Президент України та Магдалена Андерссон радилися щодо оборонної підтримки
    фото: Офіс президента

    Політики обговорили ситуацію у Маріуполі та санкції проти РФ

    Президент Володимир Зеленський обговорив із прем‘єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон оборонну підтримку України та посилення антиросійських санкцій. Про це глава Української держави повідомив у Тwitter .

    «Поговорив з Магдаленою Андерссон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС», – зазначив президент.

    Раніше стало відомо, що Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння.

    Як відомо, Швеція готується у червні подати заявку про вступ до НАТО.

    Тим часом Медведєв погрожує ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    До слова, НАТО готове «дуже швидко» прийняти Швецію з Фінляндією. Готовність втупити до альянсу виросла на тлі російської агресії в Україні.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський провів перемовини з главою уряду Швеції