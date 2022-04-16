Зеленський провів перемовини з главою уряду Швеції

Політики обговорили ситуацію у Маріуполі та санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем‘єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон оборонну підтримку України та посилення антиросійських санкцій. Про це глава Української держави повідомив у Тwitter .

«Поговорив з Магдаленою Андерссон. Розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій. Подякував за підтримку приєднання України до ЄС», – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що Швеція надасть Україні військове спорядження та озброєння.

Як відомо, Швеція готується у червні подати заявку про вступ до НАТО.

Тим часом Медведєв погрожує ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

До слова, НАТО готове «дуже швидко» прийняти Швецію з Фінляндією. Готовність втупити до альянсу виросла на тлі російської агресії в Україні.

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