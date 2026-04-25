ЄС ввів санкції проти «директора» окупованого театру в Маріуполі

Максим Бурич
Максим Бурич
ЄС ввів санкції проти «директора» окупованого театру в Маріуполі
У документі ЄС окремо підкреслюється цинізм діяльності Солоніна
Включення до санкційного списку ЄС означає повне блокування активів Солоніна в Європі та заборону на в’їзд до країн Союзу

Європейський Союз офіційно оприлюднив деталі 20-го пакету санкцій проти РФ. До списку обмежень потрапив Ігор Солонін – так званий генеральний директор драматичного театру в окупованому Маріуполі. Його звинувачують у активному сприянні російській пропаганді на місці одного з найкривавіших злочинів окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Ради Європейського Союзу від 23 квітня 2026 року.

Згідно з рішенням Ради ЄС Ігор Солонін визнаний особою, яка підтримує дії та політику, що підривають територіальну цілісність України. Брюссель наголошує, що Солонін не просто керує закладом, а активно залучає фінансування від окупаційної влади Донецької області та отримує пряму вигоду від уряду РФ.

У документі ЄС окремо підкреслюється цинізм діяльності Солоніна. Маріупольський драмтеатр, який був цілеспрямовано розбомблений російською авіацією у 2022 році, окупанти реорганізували та перейменували.

Зараз цей майданчик використовується для двох цілей, зокрема нав’язування російських наративів на загарбаних територіях та створення брехливого міфу про те, що театр нібито знищили українські військові.

В Україні правоохоронці розпочали роботу щодо Солоніна значно раніше. Народився у 1978 році, до 2014 року жив у Донецьку. У серпні 2022 року добровільно очолив створений окупантами «Маріупольський республіканський академічний російський драматичний театр».

У травні 2025 року йому заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі Солонін перебуває у розшуку. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Включення до санкційного списку ЄС означає повне блокування активів Солоніна в Європі та заборону на в’їзд до країн Союзу. Це важливий крок до міжнародної ізоляції осіб, які допомагають ворогу легітимізувати окупацію через «культурні» інструменти.

Нагадаємо, російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму.

Події в Україні

Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
ЄС ввів санкції проти «директора» окупованого театру в Маріуполі
ЄС ввів санкції проти «директора» окупованого театру в Маріуполі
Унаслідок повторної атаки по Дніпру загинула людина
Унаслідок повторної атаки по Дніпру загинула людина
Україна та Естонія масштабують технологічне партнерство: що відомо
Україна та Естонія масштабують технологічне партнерство: що відомо
Понад 30 поранених по всій країні. Зеленський розповів про наслідки нічного удару
Понад 30 поранених по всій країні. Зеленський розповів про наслідки нічного удару
У Дніпрі двоє загиблих унаслідок нічної атаки (відео)
У Дніпрі двоє загиблих унаслідок нічної атаки (відео)

