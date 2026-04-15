Львова-Бєлова, яка викрала хлопчика з Маріуполя, стала очільницею «фонду захисту дітей»

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Путін призначив фігурантку справи про депортацію дітей очільницею «фонду захисту дітей»
Львова-Бєлова раніше публічно заявляла, що усиновила підлітка з окупованого Маріуполя

Російський диктатор Володимир Путін призначив так звану уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову головою загальноросійської державно-громадської організації «Фонд захисту дітей». Відповідний указ було оприлюднено 15 квітня, про що повідомили російські державні агентства, пише «Главком».

Львова-Бєлова продовжує обіймати ключові посади у сфері так званого «захисту дітей» у Росії, попри міжнародні звинувачення. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт як Путіна, так і Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії.

За даними суду, йдеться про воєнний злочин – примусове переміщення та депортацію дітей.

Попри це, російська влада не визнає юрисдикцію МКС і відкидає звинувачення. Сама Львова-Бєлова раніше публічно заявляла, що усиновила підлітка з окупованого Маріуполя, а також виступала з заявами про «перевиховання» українських дітей.

Нагадаємо, Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя. 

Вона детально розповіла про те, як вкрала українську дитину та змінила її ідентичність, аби вона перестала асоціювати себе з українцем. За словами Львови-Бєлової, Пилип не хотів їхати в Росію та казав, що його дратує Москва і все, що повʼязане з країною-агресором. Ба більше, дитина, перебуваючи в сімʼї пособниці Путіна, продовжувала слідкувати за подіями в Україні.

Посадовиця заявила, що вона витратила багато часу на те, аби змінити ідентичність хлопця та змусити його перестати любити й думати про Україну. За словами соратниці Путіна, зараз хлопець приїжджає в Маріуполь раз в рік та стверджує, що «більше не хоче там бути».

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки завдяки атаці на сервери з документацією так званої окупаційної влади Криму отримали доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з тимчасово непідконтрольних Україні територій. 

