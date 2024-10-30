Удар по університету спецназу в Чечні: з’явилися супутникові фото

Російський університет спецназу з нинішнього року носить ім'я російського диктатора Володимира Путіна

Від даху університету піднімається дим

З’явилися супутникові фото будівлі Російського університету спецназу в чеченському місті Гудермес після атаки дронів у вівторок, 29 жовтня. Знімки опублікувало «Радіо Свобода».

На опублікованих фото видно, що від даху університету піднімається дим.

Видання уточнило, що знімок зроблено о 10:10 за місцевим часом.

З’явилися супутникові знімки будівлі Російського університету спецназу в чеченському місті Гудермес після атаки дронів у вівторок, 29 жовтня. pic.twitter.com/jhVfz9fA3U — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

Як відомо, Російський університет спецназу був заснований у Гудермесі 2013 року. Із нинішнього року він носить ім'я російського диктатора Володимира Путіна. За твердженнями влади Чечні, від початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну.

Нагадаємо, 29 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про безпілотну атаку на територію регіону. Загорівся дах університету спецназу імені Путіна. Це, ймовірно, перша зафіксована атака безпілотника на територію Чечні.