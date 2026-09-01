Прем'єр Польщі назвав осінь і зиму вирішальними для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Заходу про 1939 рік через загрозу з боку Росії

Дональд Туск провів паралель із подіями 1939 року та закликав Захід не повторити помилок минулого

Найближчі місяці можуть визначити не лише майбутнє незалежної України, а й безпеку Польщі та всієї Європи. Про це подвіомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За словами польського прем'єра, вільний світ має об'єднатися заради підтримки України, оскільки наближається критичний період. Туск наголосив, що наслідки подій найближчих місяців безпосередньо стосуватимуться й самої Польщі.

«Ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь та зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для нас», – наголосив політик.

Туск зазначив, що від здатності України вистояти залежить безпека Польщі та всього світу. Саме тому, за його словами, партнери Києва мають діяти вже зараз.

Окремо польський прем'єр звернувся до історичних подій 1939 року. Він переконаний, що сучасні лідери повинні зробити з них правильні висновки та не проводити безпорадну політику, поступаючись перед злом, брехнею чи ненавистю.

Туск нагадав, що відповідальність за розв'язання Другої світової війни несуть нацистська Німеччина та Радянська Росія, яким світ тоді дозволив безкарно здійснювати агресію.

«Тут немає жодної двозначності. Це було, є і залишатиметься очевидним для кожної порядної людини, незалежно від того, де вона народилася чи якої національності», – заявив очільник польського уряду.

Головний урок тих подій, на думку Туска, полягає в тому, що демократичні держави повинні бути сильними, покладатися на власні можливості та створювати справжні союзи, а не лише очікувати на реакцію інших.

Прем'єр Польщі також наголосив, що нині Росія є агресором. За його словами, через 87 років після початку Другої світової війни «зло знову чатує поруч». Туск переконаний, що Захід має усвідомити залежність майбутнього всієї Європи від того, як розвиватимуться події в Україні.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск заявив про сигнали, які свідчать про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості. За його словами, найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону.