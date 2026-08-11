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Росія атакувала енергетику України: п'ять областей залишилися без світла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала енергетику України: п'ять областей залишилися без світла
Росіяни залишили без світла частину України
фото: krkut.gov.ua

Після нічних ударів часткові знеструмлення зафіксували одразу в кількох регіонах країни

Російські війська в ніч на 11 серпня атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів частково знеструмлені Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська та Херсонська області. Найскладніша ситуація зі світлом склалася на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними відомства, після російських атак енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та поступово повертають електропостачання споживачам.

Найскладнішою залишається ситуація в Одеській області, яка постраждала внаслідок масованої атаки Росії. Фахівцям уже вдалося повернути світло майже всім споживачам регіону.

Водночас для уникнення аварій в електромережі на Одещині застосовують мережеві обмеження. У Міністерстві енергетики зазначили, що відключення електроенергії скасують після завершення ремонтних робіт. В інших областях України графіки відключення електроенергії 11 серпня не застосовуються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується не до завершення війни, а до подальшої ескалації. За його словами, про це свідчать нарощування виробництва балістичних ракет, залучення північнокорейського озброєння та підготовка мобілізації.

Теги: росія окупанти енергетика блекаут

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