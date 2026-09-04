«Географію визначено». Зеленський анонсував відповідь на удари по будівлі СБУ

Президент повідомив, що СБУ готує активні дії у відповідь на атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Олександра Поклада щодо підготовки активних дій у відповідь на російські удари. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на главу держави.

За словами Зеленського, географію майбутньої відповіді вже визначено. Водночас президент не розкрив, де саме відбудуться заплановані дії та коли їх можуть провести.

«Час буде обраний так, щоб був результат», – наголосив Зеленський. Президент додав, що підготовкою відповідних дій займається СБУ.

Російський дрон вдарив по будівлі СБУ в Києві фото: glavcom.ua

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон влучив у будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, навпроти Софійського собору. За словами глави держави, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника відомства Олександра Поклада.

Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав удар по будівлі СБУ серйозною ескалацією. Він наголосив, що Росія здійснила атаку на тлі чергових спроб досягти миру, вкотре продемонструвавши своє ставлення до дипломатії.

Сибіга також звернув увагу, що через удар під загрозою опинився розташований неподалік Софійський собор – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міністр закликав міжнародних партнерів засудити атаку та посилити тиск на Росію.