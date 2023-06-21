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Британія оголосить про важливий пакет фінансової підтримки для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія оголосить про важливий пакет фінансової підтримки для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
фото з відкритих джерел

Це оголошення має відбутися на конференції з відновлення України, яка проходитиме у Лондоні

Велика Британія оголосить про пакет фінансової підтримки для України, який включає кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів та двосторонню допомогу у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів). Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

На Даунінг-стріт уточнили, що оголошення має відбутися 21 червня, у середу, на конференції з відновлення України, що відбудеться у Лондоні.

Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на тлі російської повномасштабної військової агресії, що триває, і на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл і лікарень.

За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, це «перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, наданий країною G7, що наголошує на непохитній прихильності Великої Британії до країни як зараз, так і в майбутньому».

Таким чином невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) як двосторонньої допомоги.

Президент Групи Світового банку Аджай Банга зазначає, що понад 400 компаній із 38 країн обіцяють підтримати відновлення та післявоєнну реконструкцію України після широкомасштабного вторгнення РФ.

Глава британського уряду також оголосить про надання до 318 мільйонів доларів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку, British International Investment (BII).

Як йдеться у релізі Даунінг-стріт, фінансування BII збільшить допомогу Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги під час стихійних лих, програми реформ та енергетичні проєкти. У публікації зазначено, що більш ніж половина фінансування BII буде використана для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН та Червоний Хрест.

Теги: Велика Британія фінансування червоний хрест Ріші Сунак

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