Карантин порушує громадянські права? Невакцинований керівник магазину заплатить великий штраф

Чоловік приймав та обслуговував відвідувачів магазину, не маючи повного курсу вакцинації від Covid-19

Херсонський міський суд оштрафував на 34 тис. грн місцевого директора магазину за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 листопада.

За даними адмінпротоколу, 23 жовтня. о 10.40 год. директор магазину «Автомаг» приймав та обслуговував відвідувачів без проходження повного курсу вакцинації від Covid-19. Таким чином, чоловік порушив «карантинну» постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. на території Херсонської області.

Під час судового засідання порушник не визнав вини. На його думку, згадана урядова постанова не відповідає Конституції України та порушує його громадянські права. Водночас у суді чоловік підтвердив: приймав та обслуговував відвідувачів магазину, не маючи повного курсу вакцинації від Covid-19. До слова, у рапорті поліцейського наведені слова директора магазину, мовляв, він взагалі не проходив вакцинацію, оскільки вважає її не обов`язковою.

Феміда визнала винним керівника магазину і наголосила: кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236.

Окрім великого штрафу, порушник заплатить 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей»). Зокрема, це штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада Закарпатський апеляційний суд дійшов висновків: карантинні (обмежувальні) заходи, які застосує Кабінет Міністрів України, є співрозмірними загрозі поширенню інфекційних захворювань та спрямовані на забезпечення захисту здоров`я громадян.

На думку Феміди, «карантинні обмеження повинні бути необхідними у демократичному суспільстві та пропорційними переслідуваній законній меті, заздалегідь передбаченими, носити терміновий характер з урахуванням відповідних наслідків їх застосування». При цьому карантинні обмеження повинні періодично переглядатися з метою вирішення питання про необхідність їх продовження або скасування.