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    Посли G7 відреагували на початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя

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    Етична ради буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя - Посли G7 відреагували на початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя
    Етична ради буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя
    фото: depositphotos

    Посли підкреслюють свою незмінну відданість підтримці Етичної ради і, паралельно, комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів

    Посли країн «Великої сімки» привітали початок роботи Етичної ради, яка перевірятиме кандидатів на посаду членів Вищої ради правосуддя (ВСП). Про це йдеться у їхній заяві, опублікованій у Twitter.

    «Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя 1 грудня. Ми з нетерпінням чекаємо, коли цей спільний українсько-міжнародний орган просунеться вперед у своїй важливій роботі з реформування ВСП. Посли підкреслюють свою незмінну відданість підтримці Етичної ради і, паралельно, комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони України надати цим органам повну підтримку», – ідеться в заяві.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

    Як повідомлялося раніше, позачерговий з’їзд суддів обере нових членів Вищої ради правосуддя

    На думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

    Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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    Теги: реформа суд судова реформа Конституційний суд закон Twitter правосуддя
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    Посли G7 відреагували на початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя