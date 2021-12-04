Посли G7 відреагували на початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя

Етична ради буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя

Посли підкреслюють свою незмінну відданість підтримці Етичної ради і, паралельно, комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Посли країн «Великої сімки» привітали початок роботи Етичної ради, яка перевірятиме кандидатів на посаду членів Вищої ради правосуддя (ВСП). Про це йдеться у їхній заяві, опублікованій у Twitter.

«Посли G7 вітають початок роботи Етичної ради при Вищій раді правосуддя 1 грудня. Ми з нетерпінням чекаємо, коли цей спільний українсько-міжнародний орган просунеться вперед у своїй важливій роботі з реформування ВСП. Посли підкреслюють свою незмінну відданість підтримці Етичної ради і, паралельно, комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони України надати цим органам повну підтримку», – ідеться в заяві.

G7 Ambassadors welcome the start of work by the Ethics Council to the High Council of Justice on 1 December. We look forward to this joint Ukrainian-international body moving forward with its important work in reforming the HCJ. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 3, 2021

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас назвав позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

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