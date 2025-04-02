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Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року
Ситуація на фронті 2 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку агресор здійснив 11 наступальних дій

Російські загарбники завдали 72 авіаційних ударів, застосували 122 керовані бомби, залучили 646 дронів-камікадзе та здійснили 3432 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог наступав на Куп'янському напрямку.

На Харківському напрямку 

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, наразі тривають ще два боєзіткнення, у напрямках Кам’янки та Липців.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони у бік Нового, Мирного та Зеленої Долини, дев’ять атак вже відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили десять атак противника в районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки, дотепер тривають два бойові зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки, Покровська. Дотепер триває сім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив п’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя та Розливу. На даний час точаться три бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Водночас, ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану бомбу та здійснив 186 артилерійських обстрілів, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025 року фото 8

Нагадаємо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Торецьк ворог Часів Яр

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