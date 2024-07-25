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МВС Литви розробляє план масової евакуації населення: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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МВС Литви розробляє план масової евакуації населення: причина
Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного
фото: Уніан (ілюстративне)

У рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств

25 липня міністерка внутрішніх справ Аґне Білотайте обговорила масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління. Про це повідомляє LRT.

За її словами міністерки, в рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

«На початку липня МВС надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі та попросило їх протягом півтора місяця оцінити можливості та необхідність її реалізації – подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, за категоріями, евакуаційні маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, необхідну кількість осіб для проведення евакуації, фінансування, якого бракує», – пише LRT.

Зазначається, що Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного.

План буде випробуваний під час навчань із цивільної оборони на державному рівні.

Нагадаємо, що 18 липня парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє виробництво, накопичення, використання і передачу цієї зброї.

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Теги: Литва евакуація населення війна МВС

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