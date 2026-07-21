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Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Останній шанс до осені: ЄС вдруге спробує пробити угорське вето для України
ЄС вдруге спробує розблокувати переговори про вступ України
фото: скрин з відео

У Брюсселі намагаються врятувати графік вступу України до Євросоюзу, але Угорщина знову ставить ультиматуми

У середу, 22 липня, Робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 «Внутрішній ринок» і №3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» для України та Молдови. Це необхідно для формального початку процедури їхнього відкриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипломатів ЄС у Брюсселі.

Повідомляється, якщо держави-члени досягнуть консенсусу, то ЄС зможе офіційно розпочати технічну процедуру відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Головуюча в Раді ЄС Ірландія та держави-члени союзу хотіли б дати старт технічній підготовці до відкриття нових перемовних блоків ще до початку літніх відпусток, адже тоді можна буде провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний сценарій, який обговорюється в Брюсселі, передбачає відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026 року із темпом приблизно один кластер на місяць.

Один із дипломатів ЄС пояснив дипломатичну процедуру так: «У порядок денний COELA знову внесені пункти щодо результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Ірландське президентство та держави ЄС вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції щодо обох кластерів».

З юридичної точки зору саме надсилання цього листа є офіційним початком процедури відкриття перемовних кластерів. Після цього Україна має підготувати та подати Євросоюзу свої переговорні позиції, а держави-члени – погодити рішення про проведення міжурядової конференції, на якій кластер офіційно відкривається.

Зазначимо, що попередня спроба розпочати процедуру відкриття кластерів відбулася 17 липня, однак тоді Угорщина відмовилася підтримати початок процесу для України. Водночас Будапешт погодився на відкриття третього кластера для Молдови, але більшість держав-членів ЄС виступила проти розділення переговорного процесу України та Молдови, через що жодного рішення ухвалено не було.

Засідання 22 липня стане останнім для робочої групи COELA перед літньою перервою. Наступну зустріч робочої групи попередньо заплановано на 1 вересня.

Нагадаємо, що раніше Угорщина блокувала відкриття кластерів з 2 по 6 на технічному рівні, але згодом зняла вето з 6-го кластера. Завдяки цьому 14 липня в Брюсселі для України офіційно відкрили 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». Урядовці запевняли, що відкриття решти чотирьох кластерів не планується відкладати на осінь.

До слова, Євросоюз відкрив для України шостий переговорний кластер щодо вступу до ЄС, обійшовши блокування з боку Угорщини, яка не погоджується підтримати відкриття інших напрямів переговорів. Такий крок дозволив продовжити євроінтеграційний процес, тоді як питання відкриття решти кластерів залишається предметом переговорів між державами-членами ЄС.

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Теги: Європа Угорщина Брюссель Україна

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