Провідниця «Укрзалізниці» стала зіркою мережі

Ввічлива і уважна провідниця із зачіскою та на підборах викликала захват у пасажирів

Людей зачарувала модельна зовнішність і бездоганний стиль жінки

Провідниця потяга «Київ–Трускавець» стала зіркою мережі. Фото жінки у мережі Threads виклала арт-фотографка на ім’я Ірина. Вона відзначила модельну зовнішність та гарний вигляд працівниці «Укрзалізниці», а люди засипали її компліментами. Про це повідомляє «Главком».

«Укрзалізниця», ви провідниць з модельного берете?», – підписала знімки Ірина.

У коментарях люди висловили захват від побаченого та поділилися своїми історіями поїздок з цією провідницею:

«Мені аж соромно стало. Я тут у спокійній Польщі три дні з немитою головою, а ця шикарна леді в країні, де йде війна, провідниця виглядає як богиня!»

«Я якось їхала з цією пані. В вагоні було чисто, як в хорошому готелі, вона по-моєму і вночі не лягала. Дуже дякую! Випишіть премію».

«Ні стида, ні совісті, ні номеру поїзда, в якому вона працює».

«Їздила з дитиною, то вона з малим гралась, коли мала час, вона неймовірна».

«Я завжди у приємному здивуванні, коли у людей на роботі такі зачіски. Це ж які круті. Знайшли сили, час і бажання. В таких ситуаціях я щиро роблю дівчатам компліменти. І мені від того дуже приємно».

«У червні нам пощастило їхати із цією прекрасною провідницею. Щиро дякуємо за чудову дорогу".

«Я їхала з цим провідником. Приємна дівчина. Дуже красива та привітна. Чисто, прибрано, затишно. Терміново премію дівчині».

Реакція самої «Укрзалізниці» були доволі лаконічна: вони залишили емодзі із сердечками в очах.

Нагадаємо, рятувальниця ДСНС Одеси стала зіркою мережі. Надзвичайниця повторила трендовий танець із TikTok та вразила українців.

Також 72-річна дніпрянка Галина працює водійкою таксі майже 50 років. Завдяки пасажирці Крістіні Тагієвій жінка стала зіркою мережі.