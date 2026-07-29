Зеленський уперше за три роки зустрівся з Нетаньягу

Перед цим ізраїльський прем'єр скасував окремі переговори з президентом України, пославшись на брак часу

Президент України Володимир Зеленський уперше за три роки особисто зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Розмова відбулася 28 липня у Вашингтоні під час церемонії прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Haaretz та Times of Israel.

За інформацією Haaretz, напередодні адміністрація Нетаньягу сама запропонувала провести двосторонню зустріч із Зеленським. В Офісі президента України погодилися та зв'язалися з ізраїльською стороною для узгодження деталей, однак відповіді не отримали. Лише в останній момент канцелярія прем'єра Ізраїлю повідомила, що зустріч не відбудеться через щільний графік і брак часу.

Попри це, під час церемонії прощання з Ліндсі Гремом Зеленський і Нетаньягу все ж поспілкувалися особисто. Опубліковані відео зафіксували рукостискання та коротку розмову між двома лідерами.

«Розмова виглядала досить серйозною та щирою, а Нетаньягу та Зеленський посміхалися під час рукостискання», – зазначає Times of Israel.

Востаннє політики особисто зустрічалися у вересні 2023 року на полях Генеральної Асамблеї ООН. Після цього вони підтримували контакт лише телефоном. Остання така розмова відбулася у січні 2025 року.

Також повідомляється, що під час перебування у Вашингтоні і Зеленський, і Нетаньягу окремо зустрілися з президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар повідомив, що провів телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. За його словами, сторони обговорили безпекові виклики, зокрема загрозу з боку Ірану, а також домовилися поглиблювати співпрацю між двома країнами, зокрема через створення нових навчальних центрів в українських лікарнях.

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський також провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, питання виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію між Україною і Сполученими Штатами.