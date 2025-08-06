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Сили оборони розповіли про тактику росіян на Лиманському напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили оборони розповіли про тактику росіян на Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку окупанти атакують ненавченими штурмовиками, яких називають «цивільними з автоматами»
фото з відкритих джерел

Росіяни несуть колосальні втрати саме через розвинену безпілотну складову Сил оборони України

На Лиманському напрямку окупанти атакують ненавченими штурмовиками, яких називають «цивільними з автоматами». Однак дуже серйозно покращують свою безпілотну складову. Про це в ефірі «Суспільне Новини» розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, передає «Главком».

За його словами, штурмові дії в їхній зоні відповідальності, йдуть постійно.  Олександр Бородін каже, що тактика ворога зараз банальна та проста, це «закидати м’ясом плюс безпілотна складова».

«Ми показали, що механізовані штурмові дії – це майже безрезультативно з боку ворога. Вони несуть колосальні втрати саме через нашу розвинену безпілотну складову. Але вони, розуміючи цю ситуацію, працюють від піхоти. Знову ж таки складно назвати їх піхотою.

Наша піхота і їхня піхота це зовсім різні речі. Їхні цивільні з автоматами, які штурмують нас – це на витривалість. Але безпілотна складова ворога сильно піднімається», –розповів речник Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, мережею поширилась інформація про начебто оточення українських підрозділів у Покровську. 

«Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності», – йдеться в заяві Генштабу.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні. 

Як повідомив головком Олександр Сирський, на сході країни російські окупанти намагались наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Українські війська «мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи».

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Теги: окупанти втрати ворог Лиман фронт

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