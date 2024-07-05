У музеї підкреслюють, що 114 – це кількість ідентифікованих творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році

Херсонський художній музей ідентифікував ще одну картину, викрадену росіянами під час окупації – це робота «Старий Крим» Емілії Гончарової. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення музею.

«Пазл із фрагментом цього твору не складався довго, але нарешті нам вдалось ідентифікувати ще одну викрадену роботу, яка стала 114-ю за рахунком… Емілія Гончарова (1938 р.н.). Старий Крим. 1970. Тонований папір на фанері, пастель», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, робота двічі потрапила в кадри, відзняті в Центральному музеї Тавриди. Зокрема, 1 квітня 2023 року, коли фейкове «міністерство культури» Херсонської області підписувало незаконний договір про зберігання краденого в Криму, та у вересні 2023-го, коли в сюжеті телеканалу «Вести Крым» виправдовували мародерство окупантів.

У музеї розповіли, що художниця народилася в Чугуєві на Харківщині, навчалася в Одесі, викладала та працювала в Донецьку, згодом у Норильську, де вивчала життя корінних народів Півночі, а потім стала москвичкою. Пастелі Емілії Гончарової дуже своєрідні та надзвичайно барвисті. У творчому доробку мисткині пейзажі, натюрморти, портрети, жанрові композиції. Ще за життя в Україні вона малювала види Донечини та яскраві кримські пейзажі, один з яких був викрадений з Херсонського художнього музею та незаконно опинився в Криму.

У музеї підкреслюють, що 114 – це кількість ідентифікованих творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році. Зокрема, 113 – кількість творів, які перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди, точне місцезнаходження однієї роботи невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси».